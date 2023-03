2,5 giorni per essiccare una pasta di qualità (Di giovedì 30 marzo 2023) L’aria salmastra, calda e umida, il sole del sud, i telai. Eccoli, messi in fila, gli ingredienti perfetti e semplici per una buona pasta di grano duro. Ne manca uno, il tempo. E questo è forse l’elemento principale quando pensiamo a questo prodotto che, più di altri, grida e racconta l’italianità nel mondo. Per determinare la bontà della pasta, infatti, bisogna andare a scavare su quelli che sono i suoi tempi di essiccazione, ovvero quel processo mediante il quale la pasta perde l’acqua in esso contenuta. In media, per una pasta di qualità alta servono un paio di giorni. È questo il punto cruciale su cui si deve indagare. Ed è un affare non semplice, visto che la legge italiana non prevede che in etichetta venga riportato il tempo di essiccazione. L’unico dato che troviamo in merito è ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 marzo 2023) L’aria salmastra, calda e umida, il sole del sud, i telai. Eccoli, messi in fila, gli ingredienti perfetti e semplici per una buonadi grano duro. Ne manca uno, il tempo. E questo è forse l’elemento principale quando pensiamo a questo prodotto che, più di altri, grida e racconta l’italianità nel mondo. Per determinare la bontà della, infatti, bisogna andare a scavare su quelli che sono i suoi tempi di essiccazione, ovvero quel processo mediante il quale laperde l’acqua in esso contenuta. In media, per unadialta servono un paio di. È questo il punto cruciale su cui si deve indagare. Ed è un affare non semplice, visto che la legge italiana non prevede che in etichetta venga riportato il tempo di essiccazione. L’unico dato che troviamo in merito è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mtvitalia : 'Non mi interessa che la moda sia funzionale alla vita di tutti i giorni. Si tratta di essere funzionali all'arte.… - BTSItalia_twt2 : ??ABBIAMO ANCORA F0NDI PER LIKE CRAZY - 177,87eur Possiamo mandarvi su iTunes/Amazon tutte le versioni compresi i… - repubblica : Infezione respiratoria, Papa Francesco resterà in ospedale per alcuni giorni. 'Un dolore al petto mentre era a Sant… - alisiasessa : RT @TV2000it: ??#PapaFrancesco ricoverato al #Gemelli per 'un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid 19) che richiederà alcun… - infoitsport : Dentro o fuori in 15 giorni? Per Leao solo un eccesso di 'tempo libero', la trattativa prosegue -