007 Kiev,Putin decise con Patrushev di scatenare la guerra (Di giovedì 30 marzo 2023) Solo tre o quattro persone nella cerchia ristretta del dittatore russo Vladimir Putin erano a conoscenza dei preparativi per l'invasione dell'Ucraina. Insieme al leader russo, ha preso in particolare ...

