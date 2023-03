Zielinski, possibile scontro tra Roma e Lazio per averlo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Piotr Zielinski infiamma il calciomercato estivo, con giallorossi e biancocelesti che potrebbero presto provare a prenderlo Nonostante le ultime voci di mercato, che vedrebbero Zielinski già promesso alla Lazio di Sarri, sembrerebbe potersi accendere un derby della capitale per il talento polacco. Il Napoli chiede circa 40 milioni, ma con l’inserimento di alcune contropartite tecniche L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Piotrinfiamma il calciomercato estivo, con giallorossi e biancocelesti che potrebbero presto provare a prenderlo Nonostante le ultime voci di mercato, che vedrebberogià promesso alladi Sarri, sembrerebbe potersi accendere un derby della capitale per il talento polacco. Il Napoli chiede circa 40 milioni, ma con l’inserimento di alcune contropartite tecniche L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bibliotecaposs1 : Di nuovo il labirinto, Lia Zielinski, Biblioteca Possibile 571 - infoitsport : Zielinski, il rinnovo con il Napoli è possibile: «Voglio continuare lì, è casa mia» - LazioNews_24 : Giordano: «Zielinski al posto di Milinkovic? Ecco cosa penso» - Ajejebrazov17 : @AllRoundLazio @AlfredoPedulla Non capisco come sia possibile raccontare queste stronzate. Zielinski non è in scade… - cn1926it : #Zielinski-#Napoli, il rinnovo è possibile: il polacco apre alla trattativa -