Zendaya riceverà il premio Star of the Year al CinemaCon 2023

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 29 marzo 2023)è pronta a ricevere ilof theal, al fianco di Christopher Nolan ed Emma Thomas, durante la cerimonia che si terrà al Caesars Palace di Las Vegas il 27 aprile., protagonista di Euphoria la serie scritta e ideata da Sam Levinson,ilof theal. L'attrice, nota al pubblico anche per i suoi ruoli in Dune e Spider-Man, si prepara quindi a ricevere un nuovo riconoscimento. La, come riportato da DeadLine, sarà dunque premiata insieme a Christopher Nolan ed Emma Thomas e al cast di Joy Ride i quali riceveranno rispettivamente il NATO Spirit of the Industry Award e il ...