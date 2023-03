Zelensky: 'Una sconfitta a Bakhmut darebbe forza a Putin e demoralizzerebbe gli ucraini' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Guerra in Ucraina, pace lontana: una sconfitta a Bakhmut alimenterebbe la propaganda russa, incoraggiando il presidente russo Vladimir Putin a 'spingere' ancora di più in Ucraina, e potrebbe spingere ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 marzo 2023) Guerra in Ucraina, pace lontana: unaalimenterebbe la propaganda russa, incoraggiando il presidente russo Vladimira 'spingere' ancora di più in Ucraina, e potrebbe spingere ...

