Zelensky invita il presidente cinese Xi Jinping in Ucraina | “Voglio parlare con lui” Tra Kiev e Pechino non ci sono contatti dallo scoppio della guerra

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilucraino Volodymyrhato il suo omologoXiin, asserendo di volergli. Tra, non cida oltre un anno ossiadel conflitto russo ucraino. I rapporti tra Mosca esempre più intensi. A margine del recente vertice tra ilrusso Vladimir Putin e il leaderXi, il capo del Cremlino ha asserito di “guardare con interesse al pianodi pace in.” Piano che, però, il resto dell’Occidente ha bocciato. Nonostante il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Zelensky invita il leader cinese Xi Jinping: «Pronto a parlare con lui» - elenanjkolaje : RT @ElioLannutti: Parigi 2024, il Cio invita atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi e scoppia la polemica. Zelensky: «Persa l'onestà». Tu… - infoitestero : Ucraina, Zelensky invita Xi Jinping: 'Pronti a vederlo qui' - repubblica : Mosca: 'La guerra ibrida con i Paesi ostili durerà a lungo'. Zelensky invita Xi Jinping - Segui la diretta sulla gu… - ilriformista : Intervistato da Associated Press, Zelensky invita Xi Jinping a Kiev dopo il suo recente viaggio a Mosca da Putin: l… -

29 mar 08:37il Xi Jinping a Kiev Volodymyrha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev: lo ha reso noto lo stessoin un'intervista esclusiva all'agenzia di ...Il presidente ucraino Volodymyrha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev. A dirlo è lo stessoin esclusiva all'agenzia 'AP'. 'Voglio parlare con lui. Abbiamo avuto contatti prima della guerra su larga scala, ma durante l'anno non ne ho avuto più'.ha poi ribadito l'importanza del sostegno americano per l'esito della guerra. 'Gli Stati Uniti capiscano davvero che se smettono di aiutarci, non vinceremo'. Il presidente si è detto ...

Ucraina, Zelensky invita il presidente cinese Xi Jinping a Kiev: «Voglio parlare con lui» Open

In un’intervista all’agenzia di stampa Ap il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato Xi Jinping a Kiev. Il presidente cinese di recente è stato a Mosca: da Pechino le autorità dicono di «non ...La guerra in Ucraina giunge al 399esimo giorno ancora nel segno dei bombardamenti. Zelensky invita il presidente cinese Xi Jinping: pronto a parlare con lui. Il Cremlino dichiara: "La Germania è ...