Zelensky invita il presidente cinese Xi Jinping a Kiev

Volodymyrha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev: lo ha reso noto lo stessoin un'intervista esclusiva all'agenzia di stampa AP pubblicata online. Siamo pronti a vederlo qui , ha affermato il presidente ucraino nell'intervista tenuta a bordo di un treno durante uno ..., secondo Ap , sarebbe ben consapevole che il successo del suo Paese è stato in gran parte dovuto alle ondate di sostegno militare internazionale, in particolare dagli Stati Uniti e dall'...In un intervento ripreso dal Guardian,si è poi riferito alle posizioni dei repubblicani, come, senza menzionarlo, quelle di Donald Trump, affermando che "gli Stati Uniti devono capire ...

Anche la Germania è ormai «coinvolta direttamente» nel conflitto in Ucraina, accusa la Russia dopo l'invio dei Leopard a Kiev. Dagli Usa sostegno all'Ue per la creazione… Leggi ...(Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha invitato il presidente cinese Xi Jinping in Ucraina. Lo scrive il sito ucraino Radio Svoboda. "Siamo pronti a vederlo qui. Voglio parlare con lui. Ero in contatto ...