Zaniolo e Zaccagni out dai convocati, Mancini risponde a tono alle critiche (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dopo le partite della Nazionale con Inghilterra e Malta aleggia un po' di malcontento intorno alle ultime uscite degli Azzurri. Roberto Mancini, CT della Nazionale, è ovviamente il primo ad esserne scontento ed ha provato a spegnere le critiche degli ultimi giorni. Nazionale, parla Mancini Mancini era presente ad un evento benefico ed è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport. In primo luogo Mancini è tornato sulla mancata convocazione di Zaniolo e Zaccagni: "Ci sono motivazioni, tutti parlano senza sapere nulla, ma non è questo il luogo in cui parlarne. La porta è aperta a tutti, sono stati chiamati giocatori che mancavano da tempo, ma chi non è stato chiamato è per motivazioni più che valide".

