Zaccheroni | sciolta la prognosi | l' aggiornamento sulle condizioni

CESENA - Arrivano buone notizie per Alberto, ricoverato presso l'ospedale Marconi di Cesenatico. I sanitari del reparto di medicina riabilitativo hanno infatti sciolto la

che compirà 70 anni il prossimo sabato, è stato vittima di un incidente domestico lo scorso febbraio, quando ha perso l'equilibrio in casa battendo violentemente la testa nella caduta : i sanitari del reparto di medicina riabilitativo dell'ospedale Marconi di Cesenatico hanno sciolto la prognosi per Alberto: fra 60 giorni potrà cominciare un percorso riabilitativo.

CESENA - Arrivano buone notizie per Alberto Zaccheroni, ricoverato presso l'ospedale Marconi di Cesenatico. I sanitari del reparto di medicina riabilitativo hanno infatti sciolto la prognosi sulle ...Arrivano notizie confortanti in merito alle condizioni di salute di Alberto Zaccheroni. I medici dell'ospedale Marconi di Cesenatico hanno infatti sciolto la prognosi per l'ex allenatore, tra le altre ...