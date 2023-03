Zaccheroni | condizioni in miglioramento | iniziata la riabilitazione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) In nettoledi Alberto, che ha già intrapreso il percorso di. Le ultime Ottime notizie per Albertodopo il grande spavento delle scorse settimane, che ha fatto seguito ad un trauma cranico rimediato il 10 febbraio nella sua abitazione. Il 9 marzo il tecnico ha lasciato l’Ospedale di Cesena dove era ricoverato per essere trasferito a Cesenatico, dove ha già iniziato il percorso di. Prognosi di 60 giorni per lui. Lo scrive Il Corriere di Romagna. L'articolo proviene da Calcio News 24.