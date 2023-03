WWE | WM 39 fa già registrare il record di ricavi dagli sponsor | toccati i 20 milioni di dollari

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 29 marzo 2023) WrestleMania 39 sembra avere tutte le carte in regola per passare alla storia come una edizione memorabile. Come sappiamo, si tratta di un evento la cui portata va al di là del wrestling in senso stretto. Il business WWE sta andando a gonfie vele e anche leizzazioni stanno fruttando ingenti introiti per Stamford. WM 39, infatti, ha già ottenuto ildi entrate, mai nessun altro evento ha fattonumeri così grandi. A confermarlo è stato Craig Stimmel, responsabile del ramo aziendale relativo alle vendite e alleizzazioni.di introiti Come sappiamo WrestleMania è un evento di portata globale e molte aziende cercano di accaparrarsi uno spazio per pubblicizzare i propri prodotti all’interno dello show. ...