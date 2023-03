WWE | Molta libertà nei promo di LA Knight | c’è fiducia e stima da parte di Triple H

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 29 marzo 2023) LAha militato col nome di Eli Drake per anni a Impact Wrestling, dove si è imposto come una delle stelle di punta della federazione. Dopo una breve parentesi a NXT, Vince McMahon ha cambiato il personaggio di LAdandogli una gimmick da manager di modelli ed il nuovo nome di Max Dupri, cambiamento che, fortunatamente per lui, non è durato a lungo. Dopo i vari scossoni in seno a Stamford,H non ci ha messo molto a rimodellare LAcome una Superstar capace di diventare molto apprezzata dal WWE Universe, dandogli anche parecchianei, disciplina in cui eccelle. Infatti, nel corso di un intervento al Daily Show, è stato chiesto a LAquale sia il suo processo di creazione di unWWE sul ring. ...