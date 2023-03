WWE | addio straziante | “Dopo Wrestlemania ”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) WWE,: arriva l’annuncio che non farà particolarmente piacere ai fans. Queste le parole: “..” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ tempo di enormi novità in casa WWE in vista dell’imminente39. L’evento è ormai imminente e i fans non vedono l’ora di scatenarsi con gli immancabili combattimenti dei grandi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TSOWrestling : Le parole di Nikki Cross, che smentisce il possibile addio alla #WWE. #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Nigel torna a parlare del suo addio alla #WWE #TSOW #TSOS - SpazioWrestling : Dopo l'addio alla WWE, ecco il nuovo nome di Naomi #Naomi #WWE - SpazioWrestling : Goldberg dovrebbe avere un ultimo match in WWE prima del ritiro definitivo? #WWE #Goldberg - gioda89 : RT @donnetralecorde: L’ex Naomi registra il suo possibile nuovo ring name dopo aver detto addio alla WWE. #wwe #naomi #trinityfatu https:… -

... mentre nella settimana precedente ci aveva lasciato anche2K22 , in vista del lancio del nuovo capitolo del simulatore di wrestling. Prima di dare il loroufficiale agli store digitali, i ...L'unica eccezione del catalogo che vi abbiamo appena elencato dovrebbe essere2K22 , il cuiera stato precedentemente confermato per il 13 marzo . Curiosamente, il gioco di wrestling è ...... ma è facile intuire che l'avverrà durante il mese di marzo ormai alle porte. Poco sotto, l'elenco dei giochi che abbandoneranno a breve i cataloghi PS Plus Extra e Premium:2K22 (13 marzo) ...

Nikki Cross smentisce l'addio alla WWE The Shield Of Wrestling

Nel gennaio 2023, a fine mese, Dave Meltzer aveva parlato dell’addio di Stephanie affermando: “La decisione di Stephanie di lasciare la WWE ha rattristato tutti, perché ha svolto un ottimo lavoro in ...La WWE aveva preparato anche gli asciugamani per noi, in aggiunta ad un podio per WrestleMania e al red carpet". Anche Kurt Angle pensa che Brock Lesnar sia vicino al ritiro Secondo Kurt Angle a breve ...