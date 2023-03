Women Champions League 2022/2023: troppo Barcellona per la Roma, 5-1 al Camp Nou e spagnole in semifinale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Barcellona batte la Roma 5-1 nella gara di ritorno della sfida valida per i quarti di finale di Women Champions League 2022/2023. Match a senso unico con i padroni di casa che mettono subito le cose in chiaro sbloccando la gara al 12? con Rolfo. Dominio totale delle ragazze di Gilardez che chiudono i conti nel primo tempo, chiuso 3-0, e dilagano nella seconda frazione per il 5-1 finale. Gioia personale per Serturini che trova il gol della bandiera giallorosso. Barcellona che avanza in semifinale dove incontrerà la vincente della sfida tra Lione, Campione uscente, e Chelsea, il ritorno si giocherà domani alle 21 a Stamford Bridge e si ripartirà dal sorprendente 1-0 dell’andata a favore della squadra inglese. Si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilbatte la5-1 nella gara di ritorno della sfida valida per i quarti di finale di. Match a senso unico con i padroni di casa che mettono subito le cose in chiaro sbloccando la gara al 12? con Rolfo. Dominio totale delle ragazze di Gilardez che chiudono i conti nel primo tempo, chiuso 3-0, e dilagano nella seconda frazione per il 5-1 finale. Gioia personale per Serturini che trova il gol della bandiera giallorosso.che avanza indove incontrerà la vincente della sfida tra Lione,ione uscente, e Chelsea, il ritorno si giocherà domani alle 21 a Stamford Bridge e si ripartirà dal sorprendente 1-0 dell’andata a favore della squadra inglese. Si ...

