WindTre Business e Logista Italia: partnership per l’efficienza energetica (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA – WindTre Business, il brand di WindTre per la Digital Transformation delle imprese e della PA e Logista, azienda di distribuzione leader nel mercato Europeo, riconosciuta per il suo impegno in materia di sostenibilità da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e da FTSE4Good, siglano una partnership volta a implementare il Progetto di Relamping Led nel Deposito Fiscale Territoriale di Anagni (Fr), per una maggiore efficienza energetica del sito industriale. La soluzione tecnologica di WindTre Business, in particolare, è strutturata su ENERGY SUPERVISOR, il sistema di gestione dell’energia realizzato in collaborazione con Ouvert s.r.l., azienda Italiana con esperienza decennale nell’analisi e nella gestione delle prestazioni ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA –, il brand diper la Digital Transformation delle imprese e della PA e, azienda di distribuzione leader nel mercato Europeo, riconosciuta per il suo impegno in materia di sostenibilità da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e da FTSE4Good, siglano unavolta a implementare il Progetto di Relamping Led nel Deposito Fiscale Territoriale di Anagni (Fr), per una maggiore efficienzadel sito industriale. La soluzione tecnologica di, in particolare, è strutturata su ENERGY SUPERVISOR, il sistema di gestione dell’energia realizzato in collaborazione con Ouvert s.r.l., aziendana con esperienza decennale nell’analisi e nella gestione delle prestazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : WindTre Business e Logista Italia: partnership per l’efficienza energetica - soldi365 : Partnership tra Windtre Business e Logista Italia per l'efficienza energetica - CellularItalia : WINDTRE BUSINESS e Logista Italia per l’efficienza energetica - mondomobileweb : WindTre Business con Energy Supervisor per implementare l’efficienza energetica di Logista - giannifioreGF : #Windtrebusiness e Logista Italia: partnership per l’efficienza energetica -