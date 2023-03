Welfare | Varese come società benefit fa scuola con 37 realtà

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – La provincia diè seconda in Lombardia per numero di, dietro alla sola Milano. Medaglia d’argento per il territorio varesino che conta 37 di queste, ovvero il 5,6% del totale a livello regionale (Elaborazione Confindustriasu dati cciaae Aida ottobre 2022). Questo il primo risultato che emerge dal progetto promosso da Fondirigenti e affidato a Univa servizi, ladi servizi di Confindustria, che ha coinvolto, dal mese di giugno 2022 fino a marzo 2023, imprese e dirigenti del Varesotto sul tema, per l’appunto, delle. Scopo principale dell’iniziativa: partire dallo spaccato industriale varesino (particolarmente sensibile al tema) ...