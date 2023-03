War – La guerra desiderata: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema (Di mercoledì 29 marzo 2023) War – La guerra desiderata è il film in onda questa sera, mercoledì 29 marzo 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di una pellicola del 2022 diretta da Gianni Zanasi. Protagonisti sono attori molto amati come Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. Di seguito la trama, il cast e dove vedere in streaming War – La guerra desiderata. trama Il film vede protagonista Tom (Edoardo Leo), un laureato in lingue romanze, che alleva vongole. Lea (Miriam Leone), la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all’Asl. Al primo incontro è subito scontro. Ma non è nulla in confronto a ciò che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico tra Spagna e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) War – Laè ilin onda questa sera, mercoledì 29 marzo 2023, alle ore 21.15 su SkyUno. Si tratta di una pellicola del 2022 diretta da Gianni Zanasi. Protagonisti sono attori molto amati come Edoardo Leo, Miriam Leone, Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. Di seguito la, ile dove vedere inWar – LaIlvede protagonista Tom (Edoardo Leo), un laureato in lingue romanze, che alleva vongole. Lea (Miriam Leone), la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all’Asl. Al primo incontro è subito scontro. Ma non è nulla in confronto a ciò che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico tra Spagna e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L'Occidente deve prepararsi a fornire assistenza militare a lungo termine e su scala industriale all'Ucraina, ha di… - putino : Ron DeSantis etichetta Putin come 'criminale di guerra' e si esprime nuovamente su Ucraina e Taiwan, criticando dur… - buonweekend : RT @SMaurizi: 7. in un atto di decenza,#Biden ha cancellato sanzioni contro #CortePenaleInternazionale (ICC) adottate da #Trump, ma propri… - MarceVann : RT @SMaurizi: 7. in un atto di decenza,#Biden ha cancellato sanzioni contro #CortePenaleInternazionale (ICC) adottate da #Trump, ma propri… - donapatri : RT @SMaurizi: 7. in un atto di decenza,#Biden ha cancellato sanzioni contro #CortePenaleInternazionale (ICC) adottate da #Trump, ma propri… -