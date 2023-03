Volley, Champions League maschile 2023: Perugia sconfitta nella semifinale d’andata, trionfa lo Zaksa 3-1 (Di mercoledì 29 marzo 2023) La semifinale di andata della Cev Champions League maschile 2022/2023 di Volley va allo Zaksa. All’Azoty di Kedzierzyn-Kozle finisce 3-1 (25-18, 24-26, 25-19, 25-22) per la squadra di casa, che manda al tappeto la Sir Sicoma Monini Perugia. I Block Devils di Andrea Anastasi, dopo aver superato Berlino ai quarti, non riescono a vincere in Polonia, dovendosi accontentare di un solo set. Sorride invece lo Zaksa, che sfrutta il campo di casa per avvicinarsi al passaggio del turno, dominando la sfida per larghi tratti. sconfitta sicuramente amara per Perugia, ma che non preclude l’accesso alla finale. La squadra di Giani ha infatti tenuto testa agli avversari in alcuni frangenti e potrà assolutamente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladi andata della Cev2022/diva allo. All’Azoty di Kedzierzyn-Kozle finisce 3-1 (25-18, 24-26, 25-19, 25-22) per la squadra di casa, che manda al tappeto la Sir Sicoma Monini. I Block Devils di Andrea Anastasi, dopo aver superato Berlino ai quarti, non riescono a vincere in Polonia, dovendosi accontentare di un solo set. Sorride invece lo, che sfrutta il campo di casa per avvicinarsi al passaggio del turno, dominando la sfida per larghi tratti.sicuramente amara per, ma che non preclude l’accesso alla finale. La squadra di Giani ha infatti tenuto testa agli avversari in alcuni frangenti e potrà assolutamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Conegliano saluta la Champions nonostante la vittoria al PalaVerde , ma la reazione del pubblico è meravigliosa… - Alessan08219321 : RT @News24Piemonte: Igor Volley, semifinale di andata di Champions il 5 aprile in casa - UbertoGandolfi : RT @News24Piemonte: Igor Volley, semifinale di andata di Champions il 5 aprile in casa - News24Piemonte : Igor Volley, semifinale di andata di Champions il 5 aprile in casa - gianmilan76 : @paolobertolucci @SkySport @janniksin Sono in diretta con le semifinali di Champions League maschile di volley, Per… -