Violenze in carcere, Ciambriello: "Mi dissero 'solo perquisizioni'" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti"Dopo i pestaggi del sei aprile 2020 dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, presentai una prima denuncia alla Procura l'otto aprile, poi in quei giorni parlai con l'allora direttore facente funzioni del carcere, Maria Parenti, con il capo degli agenti Gaetano Manganelli e con il provveditore campano alle carceri Antonio Fullone, e tutti e tre mi risposero che il 6 aprile c'era stata una perquisizione in risposta alle proteste del 5 aprile per la positività al Covid di un detenuto, qualcuno dei tre mi disse speciale, e nulla più". Così il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello, sentito come testimone al processo in corso all'aula bunker del carcere di Santa Maria Capua Vetere in cui sono 105 gli imputati tra agenti penitenziari, funzionari del Dipartimento ...

