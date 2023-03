Violentano la fidanzata 15enne del cugino a Ostia | poi mandano le foto in chat | a processo due fratelli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Un orrore consumato davanti agli occhi del fidanzato in qualche modo complice a sua volta degli abusi. Ma adesso per i duedi 22 e 23 anni di, cugini del ragazzo, si apre ile dovranno rispondere di accuse gravissime: violenza sessuale di gruppo e detenzione di materiale pedo pornografico. Entrambi avrebbero violentato in due occasioni una ragazzina di soli 16 anni, peraltro affetta da alcuni disturbi psichici. L’orrore nel X Municipio,violentata dagli amici del fidanzatino (loro complice) aSoltanto per il compagno della giovanissima vittima, che in realtà era presente in entrambi gli episodi di violenza ma non avrebbe fatto nulla per proteggerla (anzi), la Procura dei minori ha recentemente archiviato l’indagine a suo carico nonostante proprio lui, secondo ...