Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++(ANSA) Viminale: niente biglietti agli olandesi per #RomaFeyenoord+++ - CORNERNEWS24 : #Calcio - Viminale, niente biglietti agli olandesi per Roma-Feyenoord E' l'orientamento per la partita di Europa League del 20 aprile - joseph05203429 : RT @LAROMA24: ?????? #RomaFeyenoord: Viminale orientato a vietare la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi #asroma #UEL ?? - AnsaRomaLazio : Viminale, niente biglietti agli olandesi per Roma-Feyenoord. Questo l'orientamento per la partita di Europa League… - andreastoolbox : Viminale, niente biglietti agli olandesi per Roma-Feyenoord #niente #Viminale, #biglietti #olandesi #agli ??????? -

Nonostante le pressioni dell' Uefa , per ora ilconferma la sua linea:tifosi olandesi allo stadio Olimpico per la partita Roma - Feyenoord di Europa League in programma fra tre settimane, il prossimo 20 aprile . Il ministero dell'...L'orientamento delin merito alla partita Roma - Feyenoord di Europa League in programma il prossimo 20 aprile allo stadio Olimpico - a quanto apprende l'ANSA - è di procedere con l'indicazione del divieto di ...E, da questo punto di vista, bisogna tenere in conto che dalemerge una profonda preoccupazione per l'arrivo dei tifosi del Feyenoord a Roma per la gara di ritorno, in programma il 20 aprile.

Viminale, niente biglietti agli olandesi per Roma-Feyenoord Agenzia ANSA

Il Viminale, in merito alla partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma il prossimo 20 aprile allo stadio Olimpico, sarebbe orientato a procedere con l'indicazione del divieto di vendita dei ...Nessun biglietto agli olandesi per la partita di Europa League fra Roma e Feyenoord. Almeno questo è l’orientamento del Viminale. Secondo l’Ansa, infatti, “l’orientamento del Viminale in merito alla ...