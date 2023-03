Vigili del fuoco, gli auguri della Meloni agli allievi: “Fieri di voi”. Da brividi il giuramento (video) (Di mercoledì 29 marzo 2023) “auguri ai nuovi allievi Vigili del fuoco che oggi hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Siate Fieri del percorso intrapreso, consapevoli di appartenere ad un Corpo che è fonte di orgoglio e sicurezza per tutti noi. Buon lavoro”. Lo scrive in un tweet il premier Giorgia Meloni. Coraggio, professionalità e generosità sono da sempre l’identikit di un Corpo di grande valore. Cerimonia da brividi mercoledì con il giuramento di mille allievi Vigili del fuoco alle Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle. auguri ai nuovi allievi @Vigilidelfuoco che oggi hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Siate Fieri del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) “ai nuovidelche oggi hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Siatedel percorso intrapreso, consapevoli di appartenere ad un Corpo che è fonte di orgoglio e sicurezza per tutti noi. Buon lavoro”. Lo scrive in un tweet il premier Giorgia. Coraggio, professionalità e generosità sono da sempre l’identikit di un Corpo di grande valore. Cerimonia damercoledì con ildi milledelalle Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle.ai nuovidelche oggi hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Siatedel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Parigi, corteo contro la riforma delle pensioni: accoglienza trionfale per i vigili del fuoco in sciopero #scontri… - Antonio93662496 : @GiorgiaMeloni @vigilidelfuoco Pnrr 100 miliardi stanno x andare in fumo pensa a risolvere i problemi dell' Italia,… - Margher81933300 : RT @AgainCarlakak: LA FRANCIA È ORMAI UNA DITTATURA MILITARE Il Fuhrer Macron ordina alla sua Gestapo di attaccare i Vigili del Fuoco schi… - SecolodItalia1 : Vigili del fuoco, gli auguri della Meloni agli allievi: “Fieri di voi”. Da brividi il giuramento (video)… - moliseweb : Terremoto, 30 verifiche tecniche effettuate dai vigili del fuoco in Molise -