Vigilanza Rai, c’è l’accordo tra maggioranza e opposizione: la 5s Floridia verso la presidenza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Raggiunta l’intesa tra maggioranza e opposizione sulla presidenza della Comissione di Vigilanza sulla Rai, una delle caselle “di garanzia” che per prassi spettano all’opposizione. Dopo la nomina di Lorenzo Guerini (Pd) alla guida del Copasir, la poltrona dovrebbe andare al Movimento 5 stelle e il nome individuato è quello di Barbara Floridia, ex sottosegretaria all’Istruzione e attuale capogruppo al Senato. La Commissione è stata convocata per il prossimo 4 aprile. Nelle scorse settimane i pentastellati avevano indicato il vicepresidente del Movimento Riccardo Ricciardi, nome su cui però era stato posto il veto da parte della maggioranza e in particolare di Forza Italia. In seguito era spuntata anche l’ipotesi di Chiara Appendino, che però non fa parte della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Raggiunta l’intesa trasulladella Comissione disulla Rai, una delle caselle “di garanzia” che per prassi spettano all’. Dopo la nomina di Lorenzo Guerini (Pd) alla guida del Copasir, la poltrona dovrebbe andare al Movimento 5 stelle e il nome individuato è quello di Barbara, ex sottosegretaria all’Istruzione e attuale capogruppo al Senato. La Commissione è stata convocata per il prossimo 4 aprile. Nelle scorse settimane i pentastellati avevano indicato il vicepresidente del Movimento Riccardo Ricciardi, nome su cui però era stato posto il veto da parte dellae in particolare di Forza Italia. In seguito era spuntata anche l’ipotesi di Chiara Appendino, che però non fa parte della ...

