Vigilanza: raggiunto accordo, Floridia verso presidenza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Raggiunta l'intesa tra maggioranza e opposizione sulla Comissione di Vigilanza Rai che è stata convocata per il prossimo 4 aprile. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari la presidenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Raggiunta l'intesa tra maggioranza e opposizione sulla Comissione diRai che è stata convocata per il prossimo 4 aprile. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari la...

Vigilanza: raggiunto accordo, Floridia verso presidenza
Raggiunta l'intesa tra maggioranza e opposizione sulla Comissione di Vigilanza Rai che è stata convocata per il prossimo 4 aprile. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari la presidenza dovrebbe andare al M5S con Barbara Floridia.

Vigilanza: raggiunto accordo, Floridia verso presidenza
Euronews Italiano

Vigilanza: raggiunto accordo, Floridia verso presidenza
(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Raggiunta l'intesa tra maggioranza e opposizione sulla Comissione di Vigilanza Rai che è stata convocata per il prossimo 4 aprile. Secondo quanto si apprende da fonti ...

Vigilanza Rai, c'è l'accordo tra maggioranza e opposizione: la 5s Floridia verso la presidenza
Raggiunta l'intesa tra maggioranza e opposizione sulla presidenza della Comissione di Vigilanza sulla Rai, una delle caselle "di garanzia" che per prassi spettano all'opposizione. Dopo la nomina di ...