Vieri: ''Napoli, Kvaratskhelia mi ricorda Best, mentre Lobotka è come Xavi" Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante, tra le altre, di Lazio, Inter e Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli è una macchina perfetta. Mai visto un club presentarsi così forte dopo una vera e propria rivoluzione tecnica. Giuntoli è un direttore sportivo vecchia maniera, va a pescare i giocatori in prima persona. Sono felice per lui, L'impronta di Spalletti sul gioco del Napoli è riconoscibilissima, giocai insieme a Giuntoli. Kim ha personalità, Osimhen è tra i migliori al Mondo. Kvaratskhelia mi ricorda Best, mentre Lobotka è come Xavi"

