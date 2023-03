Vierchowod | 'Nelle big italiane troppi stranieri | così è difficile per un ct! E non dite che costano meno' VIDEO

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L'ex difensore tra le altre della Sampdoria Pietro, presente a Milano per onorare la memoria dell'ex compagno Gianluca Vialli,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Vierchowod: 'Nelle big italiane troppi stranieri, così è difficile per un ct! E non dite che costano meno' -

Pruzzo verrà aiutato dal maestro Riccardo Carappellese che lo imparò a calciare di potenza... La formazione era la più forte di tutti tempi: Tancredi tra i pali, Di Bartolomei ein ...Come molti fuoriclasse della Jugoslavia dell'epoca, il centrocampista di Trstenik si forma... In rosa ci sono ancora campioni d'Italia come Mancini, Lombardo,e Pagliuca, ma anche ...... segnando, 11 gol nella prima stagione e ottime prestazioni anchecoppe europee , con 5 gol ... Pietro. Alla sesta giornata una doppietta alla Fiorentina e Toni è capocannoniere della ...