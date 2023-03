VIDEO Metropolitana leggera | countdown al sapore di pesce d’aprile

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiServizi realizzati da Simona De Cunzo e Michael Mambri Dopo l’annuncio ufficiale e definitivo da parte dell’Air Campania dello start allacon i passeggeri a bordo, lunedì 3 aprile, è partito ilper vedere funzionanti le 11 filovie lasciate in deposito per oltre un ventennio. Una prova su strada che per i primi sei mesi mesi avrà carattere sperimentale, al fine di permettere all’Azienda del trasporto locale e al Comune di Avellino, il reale impatto e gli eventuali benefici del “nuovo” sistema di trasporto a basso impatto ambientale che, nelle intenzioni, dovrebbe favorire la mobilità alternativa e ridurre le gravi conseguenze dell’inquinamento ambientale. Un’opera, e gli avellinesi lo sanno bene, progettata ben 22 anni fa e costata oltre 23 milioni di fondi pubblici che, nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pietro_2_0 : RT @DAVIDPARENZO: +++CLAMOROSO: ecco cosa accade sulla Metropolitana a #Roma+++ qualcuno più che essere ?@fuoridalcorotv? e’ fuori dal Mond… - Marcellinosuper : RT @DAVIDPARENZO: +++CLAMOROSO: ecco cosa accade sulla Metropolitana a #Roma+++ qualcuno più che essere ?@fuoridalcorotv? e’ fuori dal Mond… - kailottero : RT @DAVIDPARENZO: +++CLAMOROSO: ecco cosa accade sulla Metropolitana a #Roma+++ qualcuno più che essere ?@fuoridalcorotv? e’ fuori dal Mond… - Ga_cavallo : RT @DAVIDPARENZO: +++CLAMOROSO: ecco cosa accade sulla Metropolitana a #Roma+++ qualcuno più che essere ?@fuoridalcorotv? e’ fuori dal Mond… - Gabri24643783 : RT @DAVIDPARENZO: +++CLAMOROSO: ecco cosa accade sulla Metropolitana a #Roma+++ qualcuno più che essere ?@fuoridalcorotv? e’ fuori dal Mond… -

ripreso dai media, visto e rivisto migliaia e migliaia di volte. "Fate schifo!" urla la ... professore in un istituto tecnico di Caltagirone, cittàdi Catania - . L'eco sui social è ...È in corso unacall tra il sindaco di Roma e della Città, Roberto Gualtieri, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e i sindaci delle città Metropolitane di Milano e Napoli, Giuseppe Sala e ......delle relazioni tra Bergamo e Brescia prefigura l'esistenza di una seconda città... Progetti, monumenti, dati, opere costruite, eventi immateriali illustrati in, modelli, foto e ...

Dopo i video sui social, in metro a Milano spuntano i manifesti con i ... Fanpage.it

L'audio del video è disturbato, non solo dalla qualità non eccelsa ... Sono spuntati di recente anche dei volantini alle stazioni della metropolitana. La scritta in alto recita "attenzione", non ...La polizia di Nashville diffonde il video che documenta l'intervento degli agenti nella Covenant School, dove Audrey Hale, 28 anni, ha ucciso 6 persone, compresi 3 bambini. Le immagini riprese dalle ...