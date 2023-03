(Di mercoledì 29 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è principalmente sull’incontro tra dirigenza dele il procuratore di Alessandroper il rinnovo di contratto. Prime visite mediche anche per Hakan, e altro ancora. TG IN NERAZZURRO ? Prosegue il lavoro della dirigenza delper quanto riguarda i contratti in scadenza. Per evitare altri Skriniar-bis, in Viale della Liberazione oggi è avvenuto l’incontro tra la dirigenza e il procuratore di Alessandro, invece, per Hakan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inter, ecco le parole dell’agente di #Bastoni: “È tifoso dell’Inter e ha grande interesse a rimanere all’Inter” - JamesLucasIT : l’evoluzione della guerra in meno di un minuto, dai bastoni alla bomba atomica - fcin1908it : Agente #Bastoni: “Primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi? Non capisco perché debbano essere… - internewsit : ????TG Inter-News, nuova edizione: Bastoni vicino al rinnovo! Calhanoglu tiene in apprensione l'Inter | Link nel pri… - Riccardo12eus : RT @c4oscalmo: calhanoglu rotto lukaku non può giocare più di 15 minuti perché cagone ha deciso così lautaro nel suo lasciastacheèmeglio pe… -

In caso di addio di Alessandro, l'Inter potrebbe andare su Giorgio Scalvini. Ma resiste anche Demiral. Confrontiamo allora i due ...vedi anche Guarda la playlistdi Sky a tema serie tv FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto ... mentre i fascisti continuano a cercare di mettere itra le ruote agli affari dell'albergo e ...Questoci mostra cosa dobbiamo aspettarci. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si ... Ad esempio, è possibile unire un bastone con una roccia per creare una mazza, o combinare due...

VIDEO – Bastoni vicino al rinnovo! Calhanoglu tiene in apprensione l’Inter | TG Inter-News 29/03/23 Inter-News.it

Nella mattinata odierna, la dirigenza dell’Inter ha avuto un incontro nella propria sede con Paolo Castellini e Tullio Tinti, agenti di Alessandro Bastoni, difensore centrale classe ’99. Secondo ...L’Inter non vuole ripetere l’errore commesso con Skriniar e accelera per blindare Alessandro Bastoni con la maglia nerazzurra. Il difensore della Nazionale è in scadenza nel giugno 2024 e la dirigenza ...