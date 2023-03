Victoria Beckham e il sodalizio con ghd (Di mercoledì 29 marzo 2023) l’hair trend della primavera? Ce lo svelano Victoria Beckham e ghd Il brand britannico leader mondiale nella categoria hairstyling e tools per capelli ghd ha collaborato con l’iconica stilista britannica Victoria Beckham per la settima stagione consecutiva, per creare POISED PONY, una tendenza per capelli presentata alla sfilata FW23. In collaborazione con ghd, l’hair stylist Anthony Turner e il suo team hanno creato un’acconciatura chic e allo stesso tempo rilassata che si ispira alle tendenze contemporanee, utilizzando la NUOVA styler ad aria calda ghd Duet Style 2-in-1. «L’hair look di questa stagione è molto fresco e cool. Volevo che i capelli fossero ordinati, ma che mettessero in evidenza l’individualità di ogni modella. ghd è il mio marchio di styling preferito, ed è per questo che collaboriamo da 7 stagioni. ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 29 marzo 2023) l’hair trend della primavera? Ce lo svelanoe ghd Il brand britannico leader mondiale nella categoria hairstyling e tools per capelli ghd ha collaborato con l’iconica stilista britannicaper la settima stagione consecutiva, per creare POISED PONY, una tendenza per capelli presentata alla sfilata FW23. In collaborazione con ghd, l’hair stylist Anthony Turner e il suo team hanno creato un’acconciatura chic e allo stesso tempo rilassata che si ispira alle tendenze contemporanee, utilizzando la NUOVA styler ad aria calda ghd Duet Style 2-in-1. «L’hair look di questa stagione è molto fresco e cool. Volevo che i capelli fossero ordinati, ma che mettessero in evidenza l’individualità di ogni modella. ghd è il mio marchio di styling preferito, ed è per questo che collaboriamo da 7 stagioni. ...

