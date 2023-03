Victoria Alonso licenziata da Disney perché non voleva cancellare i riferimenti all' orgoglio gay in Ant-Man 3?

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Secondo Hollywood Reporter, il licenziamento dida parte di Marvel non sarebbe dovuto alla sua collaborazione con un altro studio, ma al suo rifiuto a offuscare un riferimento LGBTQ+ in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Dopo la notizia del licenziamento dida Marvel, i media si interrogano sulle ragioni che hanno portato alla rottura tra la dirigente e lo studio dopo 17 anni di proficua collaborazione. Secondo una prima versione, lasarebbe stata punita daper aver infranto il suo contratto collaborando al film candidato all'Oscar Argentina, 1985. L'avvocato di, Patty Glaser, ha respinto questa versione dei fatti con la seguente dichiarazione: ", una latina gay che ha avuto il coraggio di ...

