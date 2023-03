(Di mercoledì 29 marzo 2023) Un ragazzo di 16 anni, Roberto Miron, è morto martedì ando dal settimo piano del palazzo in cui abita la nonna. Non si è trattato di un suicidio o delle conseguenze di una challenge lanciata sui social: il giovane è caduto neldiil suo cellulare, che gli era cadutodel bagno. Nessun gesto estremo oppure una challenge lanciata sui social, come ipotizzato in un primo momento dai carabinieri che si occupano del caso. La dinamica dell’incidente Martedì era il compleanno della nonna di Roberto, tutta la famiglia l’aveva raggiunta a casa per farle gli auguri. Durante i festeggiamenti nell’appartamento della donna al settimo piano Roberto, iscritto al secondo anno dello scientifico è andato al bagno. Secondo gli inquirenti il ragazzo si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RADIOBRUNO1 : Si sarebbe trattato di un tragico incidente #Vicenza #incidente #RadioBruno #29marzo - blogsicilia : ?? #oltrelostretto - 16enne case dalla finestra e muore, voleva recuperare il cellulare. La ricostruzione del dramma… - Gazzettino : Vicenza, ragazzo 16enne precipita dal settimo piano e muore: Roberto Miron voleva recuperare il telefono caduto dal… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Vicenza, ragazzo 16enne precipita dal settimo piano e muore: Roberto Miron voleva recuperare il telefono - ilmessaggeroit : Vicenza, ragazzo 16enne precipita dal settimo piano e muore: Roberto Miron voleva recuperare il telefono -

Roberto Miron , il ragazzo di 16 anni morto martedì scorso a, è precipitato dal settimo piano di una palazzina di via Adenauer, per recuperare lo ... ilsi trovava vicino alla finestra e ...La procura però - come scrive il Giornale di- non avrebbe archiviato il fascicolo in attesa dei risultati delle analisi del computer e dello smartphone del giovane. Gragnano (Napoli), 13enne ...muore precipitando dal settimo piano: si indaga per istigazione al suicidio

Vicenza, 16enne precipita dalla finestra e muore nel tentativo di recuperare il telefono TGCOM

Martedì scorso, 22 marzo, a Vicenza, il 16enne Roberto Miron è morto nel tentativo di recuperare il suo cellulare caduto dalla finestra del bagno dell’appartamento della nonna, in cui la famiglia si ...Nella giornata di ieri un 16enne di Vicenza è morto precipitando dalla finestra del bagno dell'appartamento di sua nonna sito al settimo piano di uno stabile, ma non è stato un tentato suicidio bensì ...