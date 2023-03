Viareggio Cup | Rappresentativa Serie D ai quarti | superato in rimonta il Benevento Il 30 marzo c’è il Torino

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) LaD torna tra le migliori otto dellaCup dopo undici anni di assenza superando agli ottavi l’ostacolo. Al “Benelli” di Lido di Camaiore la selezione LND si è imposta per 2-1 sui giallorossi al termine di una emozionanteche porta ancora una volta le firme di Malik Olalekan Opoola (Brindisi) e Simone Giacchino (Sanremese), gli stessi marcatori del match di sabato scorso contro il Ladegbuwa. Dopo un primo tempo inchiodato sullo zero a zero nonostante le buone occasioni da una parte e dall’altra – da segnalare la punizione di Prisco finita sulla traversa e un paio di episodi dubbi in entrambe le aree di rigore – la partita si è accesa in avvio di ripresa quando la difesa dellasi è ritrovata impreparata sulla ...