Viaggia per 2 anni in autostrada senza pagare: ottantenne in debito di 4mila euro di pedaggi. "Non pago perché è un servizio pubblico" (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ha Viaggiato per due anni senza pagare l'autostrada, fino a quando è arrivato il momento di pagare il conto: quattromila euro di pedaggi non pagati dal 2020 al 2022. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il protagonista della vicenda è un ottantenne, che per diversi mesi si è spostato in autostrada senza mai effettuare il pagamento. Lo stratagemma utilizzato era semplice ma efficace: il Viaggiatore si avvicinava alla vettura che lo precedeva ed attraversava con lei la barriera Telepass, come se a passare fosse in realtà un solo automezzo. L'espediente veniva messo in atto quasi sempre di notte, per raggiungere destinazioni entro un raggio di un centinaio di ...

