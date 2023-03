Viaggi a scrocco in A1 | anziano rischia il processo | deve pedaggi per 4mila euro

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Leggi Anche Napoli, scrocca l'autostrada usando le corsie Telepass: 10 mesi di reclusione Rintracciato in casa di riposo L'ottantenne, dopo una vita agiata, si è trasferito in una residenza per ...

Secondo le ricostruzioni di Autostrade, le uscite aavvenivano quasi sempre di notte e per raggiungere destinazioni entro un raggio d'un centinaio di chilometri: andava a passeggiare in ..." a" sull'A1 L'uomo ha 80 anni, è ancora pieno di energie ma solo, ha dunque deciso di andare a vivere in una casa di riposo a Fiuggi. È lì che l' ha raggiunto l'ufficiale ...In pratica: è accusato di essere il nonno sprint che per due anni ha viaggiato ain ... Ricostruendo i, Autostrade ha accertato che andava a passeggiare in centro a Roma , alla Reggia di ...

Per aver viaggiato a scrocco in A1 per due anni, un anziano rischia di andare a giudizio. La notifica del decreto di giudizio immediato gli è stata notificata in casa di riposo, a Fiuggi. L'uomo è ...L'uomo, ottantenne, ha fatto viaggi "a scrocco" sull'A1 sempre senza che nessuno si accorgesse di nulla. Eludeva le barriere dell’autostrada sempre di notte per raggiungere destinazioni vicine alla ...