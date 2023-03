Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2023 ore 19:15 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Viabilità DEL 28 MARZO ORE 1835 UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN C ODA TRA TUSCOLANA ED APPIA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERXORRENDO VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SI STA IN CODA TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO IN VIA NOMENTANA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE DIREZIONE Roma SULLA PROVNCIALE PALOMBARESE RALLENTAMENTI E CODE TRA SANT ALESSANDDRO E PARCO AZZURRO NEI DUE SENSI DI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023)DEL 28 MARZO ORE 1835 UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN C ODA TRA TUSCOLANA ED APPIA, CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERXORRENDO VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO SI STA IN CODA TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO IN VIA NOMENTANA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE DIREZIONESULLA PROVNCIALE PALOMBARESE RALLENTAMENTI E CODE TRA SANT ALESSANDDRO E PARCO AZZURRO NEI DUE SENSI DI ...

