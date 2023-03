Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2023 ore 17:45 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Viabilità DEL 28 MARZO ORE 1620 UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA, RIMANENDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STRADA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA VIA DI VLALERANO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023)DEL 28 MARZO ORE 1620 UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA, RIMANENDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STRADA STATALE PONTINA SI STA IN CODA TRA VIA DI VLALERANO ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI RALLENTA TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA Servizio fornito da Astral

