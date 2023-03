Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 marzo 2023)DEL 29 MARZO ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL FRONTE DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA RETE STRADALE REGIONALE TUTTAVIA, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO E SULLA VIA CASSIA IN LOCALITÀ LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LAURENTINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN USCITA PER GLI EVENTI TORNA ROMICS ALLA FIERA DI. LA QUATTRO GIORNI DEL FESTIVAL DEL FUMETTO GIUNTO ALLA 30^ EDIZIONE SI SVOGE DA GIOVEDì 30 A DOMENICA 2 APRILE È PREVISTA UNA GRANDE AFFLUENZA DI PUBBLICO CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO NELL’AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ...