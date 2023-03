Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 marzo 2023)DEL 29 MARZO ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA LAURENTINA E POMEZIA, IN DIERIZONEMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA E, IN INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO DA PORTONACCIO AL BIVI OPER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO USCIAMO DA, DISAGI SULLA VIA BRACCIANESE, PER I LAVORI DI POTATURA CHE COMPARTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO, CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA, SIAMO IN LOCALITÀ OSTERIA NUOVA CI SPOSTIAMO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-CODE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ...