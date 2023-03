Viabilità Roma Regione Lazio del 29-03-2023 ore 09:15 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Viabilità DEL 29 MARZO ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE Roma, CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREIZONE FIRENZE TRAFFICO INTENSO POI SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A Roma CODE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA A COLLEVERDE POI DAL RACCORDO A VIA ZANARDINI SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI DA TIVOLI TERME A SAN BASILIO DIMINUISCONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE, DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDO SULLA Roma FOIUMICINO CODE DAL RACCRDO A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023)DEL 29 MARZO ORE 08.30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE, CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREIZONE FIRENZE TRAFFICO INTENSO POI SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ACODE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI SULLA NOMENTANA DA TOR LUPARA A COLLEVERDE POI DAL RACCORDO A VIA ZANARDINI SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI DA TIVOLI TERME A SAN BASILIO DIMINUISCONO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE, DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E, IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDO SULLAFOIUMICINO CODE DAL RACCRDO A VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE ...

