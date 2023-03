Viabilità e sviluppo, “Occorre ripensare Pioppo e ampliare i confini del centro abitato” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Pioppo ha bisogno di essere ripensata in termini di servizi, di Viabilità e di prospettive sostenibili di sviluppo. Cosa vogliamo diventare da qui a dieci anni?”. A dirlo è Stefano Lo Coco, Componente della Consulta su Viabilità, sicurezza e prospettive di sviluppo a Pioppo. “Non abbiamo bisogno solo di cimiteri” – dice il pioppese nella (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 29 marzo 2023) “ha bisogno di essere ripensata in termini di servizi, die di prospettive sostenibili di. Cosa vogliamo diventare da qui a dieci anni?”. A dirlo è Stefano Lo Coco, Componente della Consulta su, sicurezza e prospettive di. “Non abbiamo bisogno solo di cimiteri” – dice il pioppese nella (Monrealelive.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Viabilità e sviluppo, “Occorre ripensare Pioppo e ampliare i confini del centro abitato” - positanonews : #Copertina #Cronaca #Turismo #Viabilità #frecciarossa Pompei, con l’hub collegamento diretto con Roma dal 2024 , un… - inotg_inot59 : Sanità pubblica Scuole pubbliche Trasporto pubblico Viabilità pubblica Queste devono essere le prime priorità socia… - ekuonews : Viabilità sisma 2016, D'Annuntiis: piano strategico per rilancio nuovo modello di sviluppo - altomolisenet : La viabilità è da sempre la questione centrale per lo sviluppo di un territorio non solo per... -

Pescara, manutenzioni stradali: piano triennale da 2.5 milioni di euro ... inserite nel Piano triennale delle Opere Pubbliche rappresentano lo sviluppo e l'integrazione del ... e quindi di circoscrivere quelle priorità che sono importanti e fondamentali per la viabilità ... Il turismo riparte da ciclabili e mini ferrovie ...scorsi il consigliere comunale Riccardo Biena ha fatto un primo sopralluogo per mettere a punto le pratiche per la realizzazione della ciclopedonale prevista nel Patto territoriale per lo sviluppo ... Cagliari, parte la rivoluzione al porto canale: "Strade e piazzali per attrarre nuove imprese" Spazi a terra meglio definiti ed organizzati per lo sviluppo del comparto rinfuse del porto di Cagliari e l'insediamento di nuove attività produttive. È ... decongestionando, così, la viabilità ... ... inserite nel Piano triennale delle Opere Pubbliche rappresentano loe l'integrazione del ... e quindi di circoscrivere quelle priorità che sono importanti e fondamentali per la......scorsi il consigliere comunale Riccardo Biena ha fatto un primo sopralluogo per mettere a punto le pratiche per la realizzazione della ciclopedonale prevista nel Patto territoriale per lo...Spazi a terra meglio definiti ed organizzati per lodel comparto rinfuse del porto di Cagliari e l'insediamento di nuove attività produttive. È ... decongestionando, così, la... Viabilità e sviluppo, “Occorre ripensare Pioppo e ampliare i confini del centro abitato” MonrealeLive