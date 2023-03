Via libera al nuovo Codice degli appalti, ma è allarme corruzione (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il nuovo Codice degli appalti entrato nel decreto licenziato dal governo tenta di superare la burocrazia, anche rispondendo alle lungaggini degli iter autorizzativi presso le soprintendenze. Per i piccoli appalti viene disposto l’affidamento diretto e per le opere di medio valore la possibilità di scegliere. Fra le novità anche l’appalto integrato per i comuni non dotati di risorse umane negli uffici tecnici per gestire in proprio gli appalti. Il decreto Secondo quanto prevede il testo, gli appalti potranno essere assegnati senza gara fino a 5,3 milioni di euro, e potranno essere realizzati più in fretta (con un risparmio da sei mesi a un anno). Il nuovo Codice approvato dal Cdm ”significa appalti più ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilentrato nel decreto licenziato dal governo tenta di superare la burocrazia, anche rispondendo alle lungagginiiter autorizzativi presso le soprintendenze. Per i piccoliviene disposto l’affidamento diretto e per le opere di medio valore la possibilità di scegliere. Fra le novità anche l’appalto integrato per i comuni non dotati di risorse umane negli uffici tecnici per gestire in proprio gli. Il decreto Secondo quanto prevede il testo, glipotranno essere assegnati senza gara fino a 5,3 milioni di euro, e potranno essere realizzati più in fretta (con un risparmio da sei mesi a un anno). Ilapprovato dal Cdm ”significapiù ...

