Via della Balduina: centoventi nuovi alberi piantati (Di mercoledì 29 marzo 2023) Via della Balduina: centoventi nuovi alberi della specie Lagerstroemia sono stati piantati – centoventi nuovi alberi della specie Lagerstroemia sono stati piantumati questa mattina su tutta via della Balduina, a Roma. Un intervento di riqualificazione integrale della strada, con alberi già alti circa tre metri che, con un po' di fortuna, potrebbero già fiorire questa estate (altrimenti biaognerà pazientare fino alla prossima), pianificato dal dipartimento Ambiente del Comune di Roma. L'iniziativa si inserisce all'interno dell'appalto in corso per lo sfalcio verticale. "Quando siamo arrivati abbiamo trovato una città verde che però non ...

