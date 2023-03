Via al nuovo decreto, aiuti su bollette e sanità Energia, gare, cantieri: ecco cosa cambia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Proroga anche per il secondo trimestre del 2023 del bonus sociale sulle bollette per le famiglie con Isee fino a 15mila euro e conferma del dell’Iva al 5% e dell’azzeramento degli oneri di sistema sul gas Leggi su corriere (Di mercoledì 29 marzo 2023) Proroga anche per il secondo trimestre del 2023 del bonus sociale sulleper le famiglie con Isee fino a 15mila euro e conferma del dell’Iva al 5% e dell’azzeramento degli oneri di sistema sul gas

Appalti più semplici e rapidi. Il governo cambia il Codice Governo al lavoro tra Pnrr e semplificazione. Ieri in Consiglio dei ministri è arrivato il via libera al nuovo Codice degli appalti voluto da Matteo Salvini. Il nuovo testo contiene norme che secondo il titolare del Mit sono finalizzate alla "salvaguardia del made in Italy", e va inoltre ... Codice degli appalti, senza gara il 98% dei lavori pubblici. La deregulation Codice degli appalti, 10 offerte per i lavori fino a 1mln. Nuove regole Il governo in Consiglio dei ministri ha dato il via libera, tra le altre misure, anche al nuovo Codice degli Appalti , una riforma destinata a cambiare radicalmente le attuali regole in vigore, anche in vista del Pnrr , per cercare di non perdere i ... Irlanda. La scuola cattolica ferma il transgenderismo di Stato ... a base di ormoni bloccanti, chirurgia di transizione e così via Oppure è un disturbo psicologico ... offrendo ai critici e nemici della Chiesa l'occasione per un nuovo attacco. Ma ha innescato anche ... Governo al lavoro tra Pnrr e semplificazione. Ieri in Consiglio dei ministri è arrivato illibera alCodice degli appalti voluto da Matteo Salvini. Iltesto contiene norme che secondo il titolare del Mit sono finalizzate alla "salvaguardia del made in Italy", e va inoltre ...Codice degli appalti, 10 offerte per i lavori fino a 1mln. Nuove regole Il governo in Consiglio dei ministri ha dato illibera, tra le altre misure, anche alCodice degli Appalti , una riforma destinata a cambiare radicalmente le attuali regole in vigore, anche in vista del Pnrr , per cercare di non perdere i ...... a base di ormoni bloccanti, chirurgia di transizione e cosìOppure è un disturbo psicologico ... offrendo ai critici e nemici della Chiesa l'occasione per unattacco. Ma ha innescato anche ... Con Sato, al via il nuovo corso di Toyota Il Sole 24 ORE La “Via delle Sorelle“ tra paesaggi mozzafiato È la “Via delle Sorelle“, il cammino che unisce Brescia a Bergamo ... ad esempio, a Brescia, si colloca il nuovo progetto dell’Associazione Artisti Bresciani intitolato “Maddalena. Il bosco dell’arte“ ... Porte Nuove, stop all’occupazione Tra di loro anche dei minori. E’ questo il bilancio dello sgombero dell’edificio di via delle Porte Nuove, conclusosi nella giornata di ieri, senza l’uso della forza, occupato abusivamente da circa ... È la “Via delle Sorelle“, il cammino che unisce Brescia a Bergamo ... ad esempio, a Brescia, si colloca il nuovo progetto dell’Associazione Artisti Bresciani intitolato “Maddalena. Il bosco dell’arte“ ...Tra di loro anche dei minori. E’ questo il bilancio dello sgombero dell’edificio di via delle Porte Nuove, conclusosi nella giornata di ieri, senza l’uso della forza, occupato abusivamente da circa ...