Vertice Leao-Milan: rinnovo o addio entro 15 giorni (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si dovrebbe risolvere nei prossimi dieci o quindici giorni al massimo la telenovela Leao in casa Milan. Il club rossonero – scrive La Gazzetta dello Sport – resta deciso a rinnovargli il contratto e chiaramente ad alzargli l'ingaggio, presentandogli la proposta più ricca possibile. Se il calciatore sembra deciso a rimanere e il Milan pronto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

