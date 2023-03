Verso una controffensiva ucraina? La situazione sul campo (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Sono arrivati”, sono “i migliori mezzi per i migliori soldati”. Così il ministero della Difesa ucraino festeggiava lunedì l’arrivo dei carri armati occidentali (Strykers e Cougars dagli Stati Uniti, Challengers dal Regno Unito e Marders dalla Germania) scrivendo poi un piuttosto chiaro “Avanti!” che sembra suggerire una imminente controffensiva dei soldati di Kyiv. “Il nostro ‘zoo militare’ si espande”, ha scritto su Facebook il ministro Oleksiy Rezniko. “E ai ‘gattini da combattimento’ si è unito un ‘elefante’. È esattamente così che i nostri paracadutisti chiamavano Challenger. Sarà tutto ucraina!”, ha aggiunto ribadendo il concetto. L’ucraina, dunque, ha ricevuto almeno una parte dei 90 veicoli corazzati Stryker e dei 37 Cougar Mine Resistant Ambush Protected promessi dagli Stati Uniti, dei 14 carri armati Challenger 2 promessi dal ... Leggi su formiche (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Sono arrivati”, sono “i migliori mezzi per i migliori soldati”. Così il ministero della Difesa ucraino festeggiava lunedì l’arrivo dei carri armati occidentali (Strykers e Cougars dagli Stati Uniti, Challengers dal Regno Unito e Marders dalla Germania) scrivendo poi un piuttosto chiaro “Avanti!” che sembra suggerire una imminentedei soldati di Kyiv. “Il nostro ‘zoo militare’ si espande”, ha scritto su Facebook il ministro Oleksiy Rezniko. “E ai ‘gattini da combattimento’ si è unito un ‘elefante’. È esattamente così che i nostri paracadutisti chiamavano Challenger. Sarà tutto!”, ha aggiunto ribadendo il concetto. L’, dunque, ha ricevuto almeno una parte dei 90 veicoli corazzati Stryker e dei 37 Cougar Mine Resistant Ambush Protected promessi dagli Stati Uniti, dei 14 carri armati Challenger 2 promessi dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Sui cibi sintetici #Lollobrigida spiega: “Ora i cittadini hanno una maggiore tutela verso una criticità. In altre n… - carmelitadurso : Io e voi, per sempre… Grazie per tutto il vostro amore… Sono stata benissimo a Bari! E ora verso una nuova tappa… S… - Pontifex_it : Ogni essere umano è sacro e inviolabile. Affinché una società abbia futuro, è necessario che abbia maturato un sent… - SilvanoSalviato : RT @Agenzia_Italia: #incendio in una fabbrica di vernici e solventi a #Novara, la nube nera si sta spostando verso il centro. - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Amministrative del 2 aprile: #Fedriga verso il bis con una sua lista personale, la #Lega è costretta a contenere le am… -