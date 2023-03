Verona, Montipò: la Juve come viaggio di nozze (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Verona prepara la sfida alla Juve tra assenze e rientri: in difesa recupera Hien, in attacco un rebus: tra i pali confermato il neo sposo Montipò A pochi giorni dalla sfida dell’Allianz Stadium con la Juve, il Verona fa la conta degli indisponibili. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i principali problemi sono in avanti, dove sono in dubbio Djuric, Lazovic, Verdi e Ngonge. Le buone notizie arrivano dal reparto arretrato, dove i giallorosi ritrovano Hien e potranno contare su Montipò: l’estremo difensore, fresco sposo il 20 marzo, ha deciso di sostituire il viaggio di nozze con la trasferta a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilprepara la sfida allatra assenze e rientri: in difesa recupera Hien, in attacco un rebus: tra i pali confermato il neo sposoA pochi giorni dalla sfida dell’Allianz Stadium con la, ilfa la conta degli indisponibili. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i principali problemi sono in avanti, dove sono in dubbio Djuric, Lazovic, Verdi e Ngonge. Le buone notizie arrivano dal reparto arretrato, dove i giallorosi ritrovano Hien e potranno contare su: l’estremo difensore, fresco sposo il 20 marzo, ha deciso di sostituire ildicon la trasferta a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

