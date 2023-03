Venezia, l’assessore denuncia i tempi d’attesa in pronto soccorso. L’Azienda sanitaria: “Pretendeva un trattamento di favore” (Di mercoledì 29 marzo 2023) All’assessore alla mobilità del Comune di Venezia Renato Boraso è accaduto quello che accade spesso ai cittadini veneti che entrano in un pronto soccorso: aspettare. Assieme al padre ottantenne, accolto in codice bianco, si è presentato alle 9 del mattino di domenica all’ospedale All’Angelo di Mestre. Dopo il triage è stato pregato di accomodarsi. “Siamo rimasti lì per tre ore senza ricevere alcuna assistenza. Finché ho capito che lo specialista che gli serviva proprio non c’era, così ho preso mio padre e me lo sono riportato a casa. Ma non sono più disponibile a stare zitto: la sanità pubblica non può lasciare la gente, e soprattutto gli anziani, in attesa per un giorno intero in ospedale per potersi curare”. Così ha dichiarato l’assessore, che un tempo militava in Forza Italia e poi è passato alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alalla mobilità del Comune diRenato Boraso è accaduto quello che accade spesso ai cittadini veneti che entrano in un: aspettare. Assieme al padre ottantenne, accolto in codice bianco, si è presentato alle 9 del mattino di domenica all’ospedale All’Angelo di Mestre. Dopo il triage è stato pregato di accomodarsi. “Siamo rimasti lì per tre ore senza ricevere alcuna assistenza. Finché ho capito che lo specialista che gli serviva proprio non c’era, così ho preso mio padre e me lo sono riportato a casa. Ma non sono più disponibile a stare zitto: la sanità pubblica non può lasciare la gente, e soprattutto gli anziani, in attesa per un giorno intero in ospedale per potersi curare”. Così ha dichiarato, che un tempo militava in Forza Italia e poi è passato alla ...

