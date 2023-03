Venerdì sciopero dei trasporti a Milano: gli orari e i servizi garantiti (Di mercoledì 29 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuovo sciopero Venerdì di sciopero dei trasporti a Milano, nella giornata di Venerdì 31 marzo: l’organizzazione sindacale Al Cobas ha infatti proclamato un’agitazione nazionale di 24 ore, che interesserà i lavoratori del gruppo Atm. Lo sciopero dei mezzi a Milano di Venerdì 31 marzo Possibili disagi sono previsti per le linee di superficie e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 29 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuovodidei, nella giornata di31 marzo: l’organizzazione sindacale Al Cobas ha infatti proclamato un’agitazione nazionale di 24 ore, che interesserà i lavoratori del gruppo Atm. Lodei mezzi adi31 marzo Possibili disagi sono previsti per le linee di superficie e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Milano, sciopero dei lavoratori Atm venerdì 31 marzo Venerdì di sciopero a Milano: il 31 marzo incrociano le braccia i lavoratori aderenti ad Al Cobas, nell'ambito di una agitazione nazionale di 24 ore che nel capoluogo lombardo coinvolgerà Atm.