Vasto incendio nell’area industriale di San Pietro Mosezzo, nuvola nera sul cielo di Novara (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il sindaco di Novara Canelli: “Si raccomanda alla cittadinanza di tenere le finestre chiuse e se non assolutamente necessario di rimanere in casa” Leggi su lastampa (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il sindaco diCanelli: “Si raccomanda alla cittadinanza di tenere le finestre chiuse e se non assolutamente necessario di rimanere in casa”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sonoViolet : RT @LaVoceNovara: Vasto incendio nella zona industriale di San Pietro Mosezzo. Fiamme alte 30 metri, «Restate in casa» - infoitinterno : Vasto incendio nell’area industriale di San Pietro Mosezzo, nuvola nera sul cielo di Novara - StampaNovara : Vasto incendio nell’area industriale di San Pietro Mosezzo, nuvola nera sul cielo di Novara - infoitinterno : Novara, vasto incendio in azienda chimica - discoradioIT : Vasto incendio in un'azienda di San Pietro Mosezzo -