"Va fatto. Per chi ci ha lasciato: Ezio Greggio, struggente appello alla De Filippi (Di mercoledì 29 marzo 2023) I continui rumors che danno Maria De Filippi sul punto di mollare tutto per il grande dolore che vive da quando suo marito Maurizio Costanzo non c'è più, stanno facendo preoccupare chi le vuole bene. Ezio Greggio, ad esempio, che le ha scritto una lunghissima lettera a cuore aperto per esortarla ad andare avanti anche e soprattutto in onore del marito. "Ho letto qua e là della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro", scrive Greggio. "Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento. Io, a nome di tanti tuoi amici, ti dico che si deve andare avanti, che devi continuare. Lo devi a una platea sterminata che ti segue, lo devi ai centinaia di talenti che aspettano l'occasione che gli darai sul tuo palcoscenico per emergere e coronare i loro sogni. Va fatto, Maria, per le persone che ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) I continui rumors che danno Maria Desul punto di mollare tutto per il grande dolore che vive da quando suo marito Maurizio Costanzo non c'è più, stanno facendo preoccupare chi le vuole bene., ad esempio, che le ha scritto una lunghissima lettera a cuore aperto per esortarla ad andare avanti anche e soprattutto in onore del marito. "Ho letto qua e là della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro", scrive. "Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento. Io, a nome di tanti tuoi amici, ti dico che si deve andare avanti, che devi continuare. Lo devi a una platea sterminata che ti segue, lo devi ai centinaia di talenti che aspettano l'occasione che gli darai sul tuo palcoscenico per emergere e coronare i loro sogni. Va, Maria, per le persone che ci ...

